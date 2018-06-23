Неймар рассказал о причине своих слез после игры с Коста-Рикой

Нападающий сборной Бразилии Неймар объяснил, почему поддался эмоциям и расплакался после матча с Коста-Рикой.

"Не все знают, через что я прошел, чтобы оказаться здесь. Мои слезы – это слезы радости, преодоления и воли к победе.

В жизни мне никогда не было просто, не будет и теперь! Мечта остается, не мечта, а цель!" –написал Неймар на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Неймар забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира.