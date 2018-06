Тренер сборной Бразилии упал, когда радовался голу Коутиньо (Видео)

Главный тренер сборной Бразилии Тите эмоционально отреагировал на победный гол полузащитника Коутиньо в матче группового этапа ЧМ-2018 с командой Коста-Рики и в процессе празднования упал прямо на поле.

Судя по телекартинке, в спину тренера случайно толкнул запасной голкипер бразильцев Эдерсон.

Tite gets swallowed up in #BRA's Coutinho goal celebration pic.twitter.com/Z1BOFrx4yE

— Planet Fútbol (@si_soccer) 22 июня 2018 г.