Тренер сборной Бразилии упал, когда радовался голу Коутиньо (Видео)
Новости спорта: Наставник сборной Бразилии Тите травмировался во время матча его команды против команды Коста-Рики.
Главный тренер сборной Бразилии Тите эмоционально отреагировал на победный гол полузащитника Коутиньо в матче группового этапа ЧМ-2018 с командой Коста-Рики и в процессе празднования упал прямо на поле.
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Судя по телекартинке, в спину тренера случайно толкнул запасной голкипер бразильцев Эдерсон.
Tite gets swallowed up in #BRA's Coutinho goal celebration pic.twitter.com/Z1BOFrx4yE
— Planet Fútbol (@si_soccer) 22 июня 2018 г.
"Я действительно потянул мышцу, возможно даже порвал крестообразную связку. Это шутка. Несмотря на это, пришлось приковылять сюда на пресс-конференцию", – цитирует Тите Р-Спорт.