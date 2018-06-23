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Тренер сборной Бразилии упал, когда радовался голу Коутиньо (Видео)

Тите
09:15 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Наставник сборной Бразилии Тите травмировался во время матча его команды против команды Коста-Рики.

Главный тренер сборной Бразилии Тите эмоционально отреагировал на победный гол полузащитника Коутиньо в матче группового этапа ЧМ-2018 с командой Коста-Рики и в процессе празднования упал прямо на поле.

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Судя по телекартинке, в спину тренера случайно толкнул запасной голкипер бразильцев Эдерсон.

"Я действительно потянул мышцу, возможно даже порвал крестообразную связку. Это шутка. Несмотря на это, пришлось приковылять сюда на пресс-конференцию", – цитирует Тите Р-Спорт.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Бразилии, Тите, ЧМ-2018.
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