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Болельщик Месси написал предсмертную записку и пропал без вести
09:48 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Поражение Аргентины в матче с Хорватией стало последней каплей.

Дину Алекс, индийский болельщик сборной Аргентины и Лионеля Месси, после поражения аргентинцев хорватам (0:3) оставил предсмертную записку и пропал без вести, сообщает Times of India.

"В этом мире мне уже ничего не нужно. Я ухожу, чтобы умереть. Никто не несет ответственности за мою смерть", – написал 30-летний болельщик.

Экстренный службы начали разыскивать мужчину в окрестностях его дома, но пока безуспешно.

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По словам родственников, Алекс был закрытым человеком и почти не имел друзей. Любимым занятием мужчины был просмотр важных матчей с участием Месси.

"Месси, я живу ради тебя. Жду, когда ты поднимешь кубок над головой", – нашли запись в дневнике у фаната.

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Новости спорта, Лионель Месси, Сборная Аргентины, ЧМ-2018.
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