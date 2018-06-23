Болельщик Месси написал предсмертную записку и пропал без вести

Дину Алекс, индийский болельщик сборной Аргентины и Лионеля Месси, после поражения аргентинцев хорватам (0:3) оставил предсмертную записку и пропал без вести, сообщает Times of India.

"В этом мире мне уже ничего не нужно. Я ухожу, чтобы умереть. Никто не несет ответственности за мою смерть", – написал 30-летний болельщик.

Экстренный службы начали разыскивать мужчину в окрестностях его дома, но пока безуспешно.

По словам родственников, Алекс был закрытым человеком и почти не имел друзей. Любимым занятием мужчины был просмотр важных матчей с участием Месси.

"Месси, я живу ради тебя. Жду, когда ты поднимешь кубок над головой", – нашли запись в дневнике у фаната.