Германия 0:1 Швеция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча второго тура группы F на чемпионате мира по футболу Германия - Швеция.
Германия 0:1 Швеция
Гол: Тойвонен 32'
1-й тайм окончен. Перерыв.
45+2' - Опасно! Нойер спасает Германию от второго гола после удара головой Берга.
2 минуты добавлено к 1-му тайму.
45' - Боатенг пробил издали -рядом со штангой.
39' - Опасно! Ольсен среагировал на удар Гюндогана, мяч после добивания Мюллера пролетел рядом со штангой.
38' - Немцы пока ничего не могут придумать у чужих ворот.
32' - Гол! Тойвонен перебросил Нойера.
31' -Замена у Германии: вместо Руди вышел Гюндоган.
25' -Руди лежит на газоне - разбито лицо у футболиста.
19' - Руди ударил издали - мимо ворот.
13' - Опасно! Берг вышел один на один - Нойер отбил мяч. Шведы апеллируют к арбитру ведь Берга перед ударом снес Боатенг.
9' - Опасный прострел Ройса перехватил Линделеф.
8' - Дракслер простреливал с левого фланга - до мяча никто не достал.
3' - Опасно! Дракслер пробивал с линии вратарской - защита блокирует.
1' - Мюллер неудачно навесил с левого фланга.
Матч начался!
5 минут до начала матча:
В центральном матче игрового дня 23 июня на ЧМ-2018 встретятся команды Швеции и Германии. Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", рассудит встречу польский рефери Шимон Марчиняк . Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени. Напомним, в 1-м туре шведы победили Южную Корею, а немцы уступили Мексике.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Составы команд
Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор, Руди, Кроос, Дракслер, Мюллер, Ройс, Вернер.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделёф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Тойвонен, Берг.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 21:00.
Прогноз букмекеров
Сборная Германии является безоговорочным фаворитом в противостоянии с Швецией. На победу немцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,5, успех скандинавской команды оценивается в 6,5. Ничья котируется коэффициентом 4,33.
Интересные факты
- Среди всех участников ЧМ-2018 Швеция и Германия встречались между собой чаще всех (37 раз).
- Баланс матчей между собой в пользу немцев: 15 побед против 12, 9 ничьих.
- На ЧМ Германия обыгрывала Швецию 3 раза, 1 раз побеждали скандинавы.
- Германия не проиграла ни одного из последних 7-и матчей со Швецией.