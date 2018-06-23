Германия 0:1 Швеция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Германия 0:1 Швеция

Гол: Тойвонен 32'

1-й тайм окончен. Перерыв.

45+2' - Опасно! Нойер спасает Германию от второго гола после удара головой Берга.

2 минуты добавлено к 1-му тайму.

45' - Боатенг пробил издали -рядом со штангой.

39' - Опасно! Ольсен среагировал на удар Гюндогана, мяч после добивания Мюллера пролетел рядом со штангой.

38' - Немцы пока ничего не могут придумать у чужих ворот.

32' - Гол! Тойвонен перебросил Нойера.

31' - Замена у Германии: вместо Руди вышел Гюндоган.

25' - Руди лежит на газоне - разбито лицо у футболиста.

19' - Руди ударил издали - мимо ворот.

13' - Опасно! Берг вышел один на один - Нойер отбил мяч. Шведы апеллируют к арбитру ведь Берга перед ударом снес Боатенг.

9' - Опасный прострел Ройса перехватил Линделеф.

8' - Дракслер простреливал с левого фланга - до мяча никто не достал.

3' - Опасно! Дракслер пробивал с линии вратарской - защита блокирует.

1' - Мюллер неудачно навесил с левого фланга.

Матч начался!

5 минут до начала матча:

В центральном матче игрового дня 23 июня на ЧМ-2018 встретятся команды Швеции и Германии. Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", рассудит встречу польский рефери Шимон Марчиняк . Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени. Напомним, в 1-м туре шведы победили Южную Корею, а немцы уступили Мексике.

Составы команд

Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор, Руди, Кроос, Дракслер, Мюллер, Ройс, Вернер.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделёф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Тойвонен, Берг.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 21:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Германии является безоговорочным фаворитом в противостоянии с Швецией. На победу немцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,5, успех скандинавской команды оценивается в 6,5. Ничья котируется коэффициентом 4,33.

Интересные факты

- Среди всех участников ЧМ-2018 Швеция и Германия встречались между собой чаще всех (37 раз).

- Баланс матчей между собой в пользу немцев: 15 побед против 12, 9 ничьих.

- На ЧМ Германия обыгрывала Швецию 3 раза, 1 раз побеждали скандинавы.

- Германия не проиграла ни одного из последних 7-и матчей со Швецией.