Южная Корея - Мексика: где и когда смотреть матч ЧМ-2018

Поединок пройдет на стадионе "Ростов Арена" в Ростове.

Начало встречи - в 18.00. Трансляция на канале "Интер".

Ранее Южная Корея и Мексика встречались дважды. На чемпионате мира-1998 Мексика победила корейцев со счетом 3:1 в матче группового этапа. Но в группе Кубка Конфедераций сильнее была уже Корея - 2:1.

Напомним, в первом туре группового этапа ЧМ-2018 Мексика сенсационно обыграла Германию (1:0), а Южная Корея с таким же счетом уступила Швеции.