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Южная Корея - Мексика: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
12:09 Сегодня Телеграф
Апостроф

Новости спорта: 23 июня в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 встретятся сборные Южной Кореи и Мексики.

Поединок пройдет на стадионе "Ростов Арена" в Ростове.

Начало встречи - в 18.00. Трансляция на канале "Интер".

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Ранее Южная Корея и Мексика встречались дважды. На чемпионате мира-1998 Мексика победила корейцев со счетом 3:1 в матче группового этапа. Но в группе Кубка Конфедераций сильнее была уже Корея - 2:1.

Напомним, в первом туре группового этапа ЧМ-2018 Мексика сенсационно обыграла Германию (1:0), а Южная Корея с таким же счетом уступила Швеции.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Южной Кореи, ЧМ-2018.
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