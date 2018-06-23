Марадона попытается повлиять на игру сборной Аргентины на ЧМ-2018

Легендарный аргентинский форвард Диего Марадона намерен лично исправить положение в стане сборной, поговорив с игроками.

“Когда я играл в футболке сборной Аргентины, я отдавался игре полностью. Легенды команды, такие как Симеоне, Редондо, Каниджа, Луке и Гальего, делали тоже самое. Я хочу лично поговорить с игроками и объяснить им, что значит носить форму национальной команды”,- цитирует Марадону британское издание Mirror.

Сборная Аргентины имеет в своем активе лишь одно очко после двух матчей и для выхода из группы их устраивает только победа в матче с Нигерией.