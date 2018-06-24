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ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)

Германия - Швеция
06:46 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Вашему вниманию видео голов и обзор матча ЧМ-2018 между сборными Германии и Швеции.

Гол в компенсированное время от Тони Крооса позволил немцам завоевать первые очки на турнире (2:1).

Германия — Швеция 2:1

Гол: Ройс, 48, Кроос, 90+5 — Тойвонен, 32

Германия: Нойер — Киммих, Рюдигер, Боатенг, Гектор (Брандт, 87) — Кроос, Руди (Гюндоган, 31) — Ройс, Дракслер (Гомес, 46), Мюллер — Вернер.

Швеция: Ольсен — Аугустинссон, Линделеф, Гранквист, Люстиг — Клаессон (Дурмаз, 74), Ларссон, Экдаль, Форсберг — Берг (Телин, 90), Тойвонен (Гвидетти, 78)

Предупреждения: Боатенг — Экдаль, Ларсон.

Удаление: Боатенг, 82 (второе предупреждение).

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