ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
Новости спорта: Вашему вниманию видео голов и обзор матча ЧМ-2018 между сборными Германии и Швеции.
Гол в компенсированное время от Тони Крооса позволил немцам завоевать первые очки на турнире (2:1).
Германия — Швеция 2:1
Гол: Ройс, 48, Кроос, 90+5 — Тойвонен, 32
Германия: Нойер — Киммих, Рюдигер, Боатенг, Гектор (Брандт, 87) — Кроос, Руди (Гюндоган, 31) — Ройс, Дракслер (Гомес, 46), Мюллер — Вернер.
Швеция: Ольсен — Аугустинссон, Линделеф, Гранквист, Люстиг — Клаессон (Дурмаз, 74), Ларссон, Экдаль, Форсберг — Берг (Телин, 90), Тойвонен (Гвидетти, 78)
Предупреждения: Боатенг — Экдаль, Ларсон.
Удаление: Боатенг, 82 (второе предупреждение).