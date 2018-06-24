Полузащитнику сборной Германии сломали нос в матче ЧМ-2018

Неприятный инцидент произошел в матче второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Германии и Швеции. На 25-й минуте хавбек бундестим Себастьян Руди сломал нос в столкновении с соперником.

Медики долго пытались остановить ему кровь. В итоге Руди на 31-й минуте поменял Илкай Гюндоган. После матча тренер немцев Йоахим Лев сообщил, что у Руди сломан нос.

"Со мной все в порядке, но хуже, чем я думал. Нужно посмотреть на рентген. Я бы мог играть и дальше, если бы не было подозрений на что-то серьезное. Боль еще не прошла. Нельзя никого в этом винить. Просто несчастный случай", - заявил после матча Руди.