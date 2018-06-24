Скандальный де Карвалью уволен с поста президента Спортинга
Новости спорта: Бруну де Карвальо покинул пост президента лиссабонского клуба.
По ходу сезона де Карвалью отстранил от игры 19 футболистов основного состава и произвел еще ряд действий, приведших к кризисной ситуации в клубе.
В итоге болельщики Спортинга даже выходили на протест, требуя отставки одиозного президента, и все-таки ее дождались.
Акционеры лиссабонского клуба провели заседание, на котором 60 процентов присутствующих проголосовали за отставку Де Карвалью.
Бруну сел в президентское кресло в 2013 году, а в 2017 был переизбран на второй срок.