Скандальный де Карвалью уволен с поста президента Спортинга

По ходу сезона де Карвалью отстранил от игры 19 футболистов основного состава и произвел еще ряд действий, приведших к кризисной ситуации в клубе.

В итоге болельщики Спортинга даже выходили на протест, требуя отставки одиозного президента, и все-таки ее дождались.

Акционеры лиссабонского клуба провели заседание, на котором 60 процентов присутствующих проголосовали за отставку Де Карвалью.

Бруну сел в президентское кресло в 2013 году, а в 2017 был переизбран на второй срок.