Челси вступил в борьбу за вратаря сборной Бразилии

Трансфер вратаря сборной Бразилии для лондонского клуба — один из вариантов, на случай если в Реал будет продан нынешний основной вратарь Синих Тибо Куртуа.

Сам Реал также был заинтересован в трансфере Алиссона, однако ни мадридцы, ни Ливерпуль, не готовы выложить за бразильца запрашиваемую сумму.

Начать работу по трансферу Аллисона в Челси планируют не ранее, чем завершатся формальности по назначению новым тренером клуба итальянца Маурицио Сарри.

Сейчас Алиссон в составе сборной Бразилии выступает на чемпионате мира в России.