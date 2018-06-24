Англия - Панама: букмекеры сделали свой прогноз на матч ЧМ-2018

Сборные Англии и Панамы встретятся 24 июня во втором туре группы G. Матч состоится в городе Нижний Новгород. Стартовый свисток – в 15:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне английской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу родоначальников футбола с коэффициентом 1,2, а ни их оппонента – 21,0. Ничья в этом поединке оценивается в 6,75.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Англии можно поставить с коэффициентом 1,22, а на победу Панамы – 19,0.