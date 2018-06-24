Япония – Сенегал: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Сборные Японии и Сенегала встретятся 24 июня во втором туре группы Н. Матч состоится в городе Екатеринбург. Стартовый свисток – в 18:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне сенегальской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "Львов Теранги" с коэффициентом 2,37, а ни их оппонента – 3,4. Ничья в этом поединке оценивается в 3,2.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Сенегала можно поставить с коэффициентом 2,38, а на победу Японии – 3,3.