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Стало известно, сколько будет зарабатывать новый тренер Челси

Маурицио Сарри
18:03 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Завтра Маурицио Сарри начнет улаживать формальности с Челси, сообщает Il Mattino.

Контракт Сарри с лондонским клубом рассчитан на три года. По условиям соглашения зарплата итальянского специалиста на Стамфорд Бридж составит 6 миллионов евро в сезон.

Ранее Сарри тренировал Наполи, и разрыв контракта с итальянским клубом будет стоить ему 5 миллионов евро неустойки.

В Лондоне итальянский тренер будет жить в тренировочном центре Кобэм на юго-западе британской столицы.

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Новости спорта, Маурицио Сарри, Новости футбола, ФК Челси, Футбол.
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