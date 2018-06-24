Стало известно, сколько будет зарабатывать новый тренер Челси

Контракт Сарри с лондонским клубом рассчитан на три года. По условиям соглашения зарплата итальянского специалиста на Стамфорд Бридж составит 6 миллионов евро в сезон.

Ранее Сарри тренировал Наполи, и разрыв контракта с итальянским клубом будет стоить ему 5 миллионов евро неустойки.

В Лондоне итальянский тренер будет жить в тренировочном центре Кобэм на юго-западе британской столицы.