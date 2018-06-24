Капитан сборной Франции стал одноклубником Ярмоленко
Новости спорта: Французский защитник Майнца Абду Дьялло переходит в дортмундскую Боруссию, сообщает L’Equipe.
Дьялло обошелся дортмундскому клубу в 30 миллионов евро. Скорее всего, ему предложат контракт на пять лет.
Также у француза было предложение от Лиона, однако он принял решение продолжить выступать в чемпионате Германии, где чувствует себя очень комфортно.
Абду Дьялло перешел в Майнц в июле 2017 года из Монако и сыграл за немецкую команду 30 матчей, в которых забил 3 гола и заработал 5 желтых карточек.
Также Дьялло — капитан молодежной сборной Франции, за которую сыграл 11 матчей.