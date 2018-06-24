Капитан сборной Франции стал одноклубником Ярмоленко

Дьялло обошелся дортмундскому клубу в 30 миллионов евро. Скорее всего, ему предложат контракт на пять лет.

Также у француза было предложение от Лиона, однако он принял решение продолжить выступать в чемпионате Германии, где чувствует себя очень комфортно.

Абду Дьялло перешел в Майнц в июле 2017 года из Монако и сыграл за немецкую команду 30 матчей, в которых забил 3 гола и заработал 5 желтых карточек.

Также Дьялло — капитан молодежной сборной Франции, за которую сыграл 11 матчей.