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Капитан сборной Франции стал одноклубником Ярмоленко

Абду Дьялло
17:01 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Французский защитник Майнца Абду Дьялло переходит в дортмундскую Боруссию, сообщает L’Equipe.

Дьялло обошелся дортмундскому клубу в 30 миллионов евро. Скорее всего, ему предложат контракт на пять лет.

Также у француза было предложение от Лиона, однако он принял решение продолжить выступать в чемпионате Германии, где чувствует себя очень комфортно.

Абду Дьялло перешел в Майнц в июле 2017 года из Монако и сыграл за немецкую команду 30 матчей, в которых забил 3 гола и заработал 5 желтых карточек.

Также Дьялло — капитан молодежной сборной Франции, за которую сыграл 11 матчей.

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Новости спорта, Абду Дьялло, Новости футбола, ФК Боруссия Д, Футбол.
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