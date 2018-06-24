Польша – Колумбия: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Сборные Польши и Колумбии встретятся 24 июня во втором туре группы H. Матч состоится в городе Казань. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне колумбийской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "кофейщиков" с коэффициентом 2,3, а ни их оппонента – 3,3. Ничья в этом поединке оценивается в 3,5.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Колумбии можно поставить с коэффициентом 2,25, а на победу Польши – 3,3.