Лидеров сборной Швейцарии могут дисквалифицировать на два матча

Полузащитники сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири могут получить двухматчевую дисквалификацию. Об этом сообщает ВВС.

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Сербии (2:1) оба футболиста после забитых мячей показывали жесты орла – символа Албании. В FIFA уже идут разбирательства по этому поводу. В международной федерации футбола пытаются понять, можно ли считать эти жесты провокацией.

Напомним, что Шакири стал лучшим игроком матча с сербами.