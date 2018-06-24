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Лидеров сборной Швейцарии могут дисквалифицировать на два матча

Джердан Шакири
18:56 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Джака и Шакири, скорее всего, получат наказания за свои политические жесты

Полузащитники сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири могут получить двухматчевую дисквалификацию. Об этом сообщает ВВС.

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В матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Сербии (2:1) оба футболиста после забитых мячей показывали жесты орла – символа Албании. В FIFA уже идут разбирательства по этому поводу. В международной федерации футбола пытаются понять, можно ли считать эти жесты провокацией.

Напомним, что Шакири стал лучшим игроком матча с сербами.

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Новости спорта, Гранит Джака, Джердан Шакири, Новости футбола, Сборная Швейцарии, Футбол, ЧМ-2018.
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