Лидеров сборной Швейцарии могут дисквалифицировать на два матча
Новости спорта: Джака и Шакири, скорее всего, получат наказания за свои политические жесты
Полузащитники сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири могут получить двухматчевую дисквалификацию. Об этом сообщает ВВС.
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В матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Сербии (2:1) оба футболиста после забитых мячей показывали жесты орла – символа Албании. В FIFA уже идут разбирательства по этому поводу. В международной федерации футбола пытаются понять, можно ли считать эти жесты провокацией.
Напомним, что Шакири стал лучшим игроком матча с сербами.