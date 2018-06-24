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Футболисты сборной Аргентины самостоятельно определят состав на игру с Нигерией

Сборная Аргентины
14:26 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Чемпион мира 1986 года Рикардо Джусти сообщил о серьезном конфликте между игроками сборной Аргентины и тренером Хорхе Сампаоли.

По словам Джусти, он общался с генеральным менеджером Аргентинской футбольной ассоциации, своим бывшим партнером по сборной Хорхе Бурручагой, который признал, что с игроками будут проведены консультации по игре с Нигерией.

«Игроки определят состав команды — это факт. Если Сампаоли хочет посидеть на тренерской скамье — пожалуйса, а если не хочет — без проблем», — цитирует Джусти Daily Mail.

Ранее президент АФА Клаудио Тапиа опроверг слухи о том, что Хорхе Сампаоли будет уволен с должности тренера сборной Аргентины.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Аргентины, Футбол, ЧМ-2018.
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