Футболисты сборной Аргентины самостоятельно определят состав на игру с Нигерией

По словам Джусти, он общался с генеральным менеджером Аргентинской футбольной ассоциации, своим бывшим партнером по сборной Хорхе Бурручагой, который признал, что с игроками будут проведены консультации по игре с Нигерией.

«Игроки определят состав команды — это факт. Если Сампаоли хочет посидеть на тренерской скамье — пожалуйса, а если не хочет — без проблем», — цитирует Джусти Daily Mail.

Ранее президент АФА Клаудио Тапиа опроверг слухи о том, что Хорхе Сампаоли будет уволен с должности тренера сборной Аргентины.