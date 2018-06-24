Рома согласовала трансфер полузащитника ПСЖ

По информации издания, за переход аргентинца римляне заплатят 18-20 миллионов евро. Также в соглашении между клубами будут предусмотрены бонусы, в результате чего сумма трансфера может увеличиться до 24 миллионов евро.

Ожидается, что завтра Пасторе прибудет в Рим. А во вторник он пройдет медосмотр в одной из местных клиник.

Видеть игрока в своей команде так же хотел Вест Хэм. Однако сам полузащитник больше склонялся к переезду в Рим.

Хавьер Пасторе выступает за парижан с лета 2011 года. За его трансфер действующие чемпионы Франции заплатили Палермо 42 миллиона евро.

В минувшем сезоне 28-летний хавбек сыграл в 37 матчах (18 — в основе), в которых отметился 5 голами.

Трансфер аргентинца станет пятым для Ромы в летнее трансферное окно. Ранее Волки подписали защитника Ивана Маркано, хавбека Брайана Кристанте, вингера Джастина Клюйверта и форварда Анте Чорича.

В понедельник медосмотр для римского клуба пройдут защитник Давиде Сантон и воспитанник академии Николо Дзаньоло. Они являются частью сделки о продаже полузащитника Раджи Наингголана в Интер.