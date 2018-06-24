Знаменитого футболиста не пустили в эфир иранского ТВ из-за прически

Чемпион мира-2010 в составе сборной Испании Карлес Пуйоль должен был выступить на иранском телевидении в качестве эксперта на матче чемпионата мира-2018 между сборными этих стран (1:0 в пользу испанцев). 40-летний экс-игрок обороны прилетел в Иран, но не был допущен в студию канала IRTV 3, сообщает BBC.

Появление Пуйоля в эфире анонсировалось, но так и не состоялось. В результате его соведущий Адель Фердосипур был вынужден извиниться перед телезрителями за то, что звездный гость не пришел.

Изначально в СМИ появились сообщения, что Пуйоль потребовал слишком высокий гонорар. Позднее сам экс-защитник объяснил, что не мог находиться в эфире из-за того, как он выглядит. Речь идет о его пышной шевелюре. На иранском телевидении нет официальной политики относительно причесок ведущих, но оно избегает того, что может быть воспринято духовенством или консервативной частью общества как неисламское.