Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018

Сборная Англии одержала крупную победу над Панамой в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 6:1 в пользу "трёх львов".

Англия 6:1 Панама

Голы: Стоунз 9', Кейн 21' (с пенальти), Лингард 36', Стоунз 39', Кейн 45+1' (с пенальти), Кейн 62' - Балой 77'

Предупреждения: Лофтус-Чик 23' - Мурильо 10', Эскобар 45', Мурильо

Хет-трик в составе англичан оформил Гарри Кейн, дубль записал на свой счёт Джон Стоунс, один гол забил Джесси Лингард. У Панамы отличился Фелипе Балой, этот мяч стал первым для сборной на чемпионатах мира.

Сборная Англии набрала 6 очков и вместе с Бельгией, у которой столько же баллов, вышла в плей-офф ЧМ. В очном матче (28 июня) англичане и бельгийцы определят победителя группы G. Панама и Тунис лишились шансов на выход в 1/8 финала.