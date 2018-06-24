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Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018

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Англия - Панама
16:54 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: На чемпионате мира по футболу-2018 был сыгран один из самых результативных матчей.

Сборная Англии одержала крупную победу над Панамой в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 6:1 в пользу "трёх львов".

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Англия 6:1 Панама

Голы: Стоунз 9', Кейн 21' (с пенальти), Лингард 36', Стоунз 39', Кейн 45+1' (с пенальти), Кейн 62' - Балой 77'

Предупреждения: Лофтус-Чик 23' - Мурильо 10', Эскобар 45', Мурильо 

Хет-трик в составе англичан оформил Гарри Кейн, дубль записал на свой счёт Джон Стоунс, один гол забил Джесси Лингард. У Панамы отличился Фелипе Балой, этот мяч стал первым для сборной на чемпионатах мира.

Сборная Англии набрала 6 очков и вместе с Бельгией, у которой столько же баллов, вышла в плей-офф ЧМ. В очном матче (28 июня) англичане и бельгийцы определят победителя группы G. Панама и Тунис лишились шансов на выход в 1/8 финала.

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