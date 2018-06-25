ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии

ФИФА приступила к расследованию инцидента с участием представителей сборной Германии второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Швеции (2:1), сообщает ESPN.

Поводом стали неприличные жесты пресс-секретаря сборной Ульриха Фойгта и менеджера Немецкого футбольного союза (DFB) Георга Белау адресованные шведской скамейке во время празднования гола в концовке встречи.

Напомним, матч между сборными Германии и Швеции состоялся 24 июня в Сочи на стадионе «Фишт» и завершился со счётом 2:1 в пользу немцев.

Ранее, немецкий футбольный союз принёс извинения сборной Швеции за инцидент.