ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии
Новости спорта: Сборная Германии встречалась со шведами в рамках группового этапа ЧМ-2018 по футболу.
ФИФА приступила к расследованию инцидента с участием представителей сборной Германии второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Швеции (2:1), сообщает ESPN.
Поводом стали неприличные жесты пресс-секретаря сборной Ульриха Фойгта и менеджера Немецкого футбольного союза (DFB) Георга Белау адресованные шведской скамейке во время празднования гола в концовке встречи.
Напомним, матч между сборными Германии и Швеции состоялся 24 июня в Сочи на стадионе «Фишт» и завершился со счётом 2:1 в пользу немцев.
Ранее, немецкий футбольный союз принёс извинения сборной Швеции за инцидент.