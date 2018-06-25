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Уругвай - Россия: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
Новости спорта: Россия и Уругвай 25 июня разыграют первое место в группе на чемпионате мира.
Сборные Уругвая и России сыграют 25 июня в городе Самара на стадионе Космос Арена в третьем туре ЧМ-2018 группы А. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Уругвай – Россия.
Прямую ТВ-трансляцию поединка Уругвай - Россия можно посмотреть на телеканале Интер.
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