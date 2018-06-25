Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 25.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Расписание матчей 25 июня
ЧМ-2018. Расписание матчей 25 июня
Новости: ЧМ-2018: результаты поединков 24 июня
ЧМ-2018: результаты поединков 24 июня
Новости: Стаховский - победитель турнира в Илкли
Стаховский - победитель турнира в Илкли
Новости: Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
X

Уругвай - Россия: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
09:07 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Россия и Уругвай 25 июня разыграют первое место в группе на чемпионате мира.

Сборные Уругвая и России сыграют 25 июня в городе Самара на стадионе Космос Арена в третьем туре ЧМ-2018 группы А. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Уругвай – Россия.

Прямую ТВ-трансляцию поединка Уругвай - Россия можно посмотреть на телеканале Интер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Сборная России, Сборная Уругвая, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)

Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)
Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)

Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

ЧМ-2018: результаты поединков 24 июня ЧМ-2018. Колумбия эффектно разгромила сборную Польши Полузащитнику сборной Германии сломали нос в матче ЧМ-2018

Последние новости

В Калифорнии бушуют лесные пожары Прогноз на бой Джошуа - Уайлдер от Владимира Кличко Полиция расследует взрыв автомобиля в Одессе
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018: Колумбия в ярком стиле разгромила Польшу (Видео)
02 ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии
03 ЧМ-2018. Расписание матчей 25 июня
04 Прогноз на бой Джошуа - Уайлдер от Владимира Кличко
05 Алиев поделился впечатлениями от ЧМ-2018 в России
Новости сегодня
09:35 В газовых хранилищах Украины 11 млрд кубометров газа
09:32 Сестра Неймара потеряла сознание во время матча ЧМ-2018
09:22 Сегодня в мире отмечается День моряка
09:14 В Греции произошло землетрясение
09:11 Скоро рассвет: красота рассветов со всей планеты (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выборах в Турции побеждает Эрдоган
На выборах в Турции побеждает Эрдоган
Новости: Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге
Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге
Новости: Торговая война между США и Китаем продолжается
Торговая война между США и Китаем продолжается
Новости: Рецепт дня: шашлычки из лосося с чесночным соусом
Рецепт дня: шашлычки из лосося с чесночным соусом
Добавить комментарий
0