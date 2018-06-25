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Саудовская Аравия - Египет: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
09:59 Сегодня Телеграф
Апостроф

Новости спорта: Команды Египта и Саудовской Аравии сегодня прощаются с чемпионатом мира 2018.

Сборные Египта и Саудовской Аравии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 встретятся в Волгограде. Матч пройдет 25 июня.

Начало встречи - в 17.00.

Прямая трансляция противостояния будет доступна на телеканале "НТН". В России встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ".

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Напомним, что обе сборные уже точно не пробились в плей-офф турнира. Из группы А в следующую стадию вышли Россия и Уругвай.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Египта, ЧМ-2018.
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