Саудовская Аравия - Египет: где и когда смотреть матч ЧМ-2018

Сборные Египта и Саудовской Аравии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 встретятся в Волгограде. Матч пройдет 25 июня.

Начало встречи - в 17.00.

Прямая трансляция противостояния будет доступна на телеканале "НТН". В России встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ".

Напомним, что обе сборные уже точно не пробились в плей-офф турнира. Из группы А в следующую стадию вышли Россия и Уругвай.