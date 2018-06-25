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У Ярмоленко есть два варианта для продолжения карьеры

Андрей Ярмоленко
10:44 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер Боруссия Д

Новости спорта: Дортмундская Боруссия получила два предложения по Ярмоленко и готова отпустить украинца.

Украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко может перебраться в Англию или Турцию, сообщает немецкий Sport-1.de.

Источник сообщает, что Боруссия Д получила два предложения по Ярмоленко - английский Эвертон готов выкупить контракт украинца, а вот турецкий Фенербахче предлагает аренду.

Ранее сообщалось, что в услугах Ярмоленко заинтересован Тоттенхэм.

Напомним, что в прошлом сезоне Ярмоленко провел за Боруссию 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три ассиста.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, ФК Боруссия Д, Футбол.
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