Испания - Марокко: где и когда смотреть матч ЧМ-2018

До старта мундиаля Испания котировалась в ранге одного из крупнейших фаворитов, но смена тренера за три дня до первого поединка скорректировала ожидания.

Однако Испания не упала лицом в грязь. В двух стартовых турах испанцы завоевали четыре очка, оказавшись в шаге от плей-офф. Последним штрихом должен стать матч со сборной Марокко, которая уже потеряла шансы на продолжение борьбы.

Что касается телетрансляции, то в Украине матч Испания - Марокко покажет телеканал НТН. Начало – в 21:00.