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Левандовски намекнул об уходе из "Баварии"

Роберт Левандовски
22:18 Пн, 25 Июнь 2018 Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Форвард "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что не собирается всю карьеру выступать в Бундеслиге.

"Ранее я уже говорил, что не хочу всегда играть в одном чемпионате. Это однозначно. Но сейчас не могу ничего сказать о своем будущем.

Мне 29 лет и я знаю, что, смогу играть еще много лет, если мне позволит здоровье", - цитирует поляка Corriere dello Sport.

Ранее президент "Баварии" Ули Хенесс заявлял, что Левандовски останется в мюнхенском клубе в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что "Бавария" готова продать 29-летнего поляка за 200 миллионов евро. На Роберта претендуют "Реал", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус".

В сезоне 2017/18 Левандовски провел 48 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 4 ассиста.

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Новости спорта, Новости футбола, Роберт Левандовски, ФК Бавария, ФК Реал Мадрид.
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