Лунин отправится в США вместе с "Реалом"

Новоиспеченный вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин отправится с «Реалом» в турне по США в конце июля.

Мадридцы проведут за океаном четыре контрольных матча. 28 июля встретятся с мексиканским клубом «Пуэбла», после чего стартует Международный Кубок чемпионов: в предсезонном турнире «Мадриду» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед» 31 июля, «Ювентуса» – 4 августа и «Ромы» – еще через три дня.

Напомним, 50% от суммы трансфера Лунина получит первый клуб игрока «Днепр».