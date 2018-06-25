Лунин отправится в США вместе с "Реалом"
Новости спорта: Вратарь сборной Украины сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед».
Новоиспеченный вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин отправится с «Реалом» в турне по США в конце июля.
Мадридцы проведут за океаном четыре контрольных матча. 28 июля встретятся с мексиканским клубом «Пуэбла», после чего стартует Международный Кубок чемпионов: в предсезонном турнире «Мадриду» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед» 31 июля, «Ювентуса» – 4 августа и «Ромы» – еще через три дня.
¡Bienvenido a #RealMadrid, Andriy Lunin!#WelcomeLunin | #RMMovistar pic.twitter.com/XNw2Wi2iH9
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 22 июня 2018 г.
Напомним, 50% от суммы трансфера Лунина получит первый клуб игрока «Днепр».