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"Шахтер" предложил 7 млн евро за бразильского вингера

Рожер Гедеш
17:06 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Рожер Гедеш может перебраться в донецкий Шахтер.

Шахтер сделал предложение Палмейрасу по вингеру Рожеру Гедешу.

"Горняки" предложили бразильцам 7 миллионов евро, но тех такая сумма не устраивает, сообщает UOL Esporte.

Палмейрасу принадлежит лишь 25% прав на Гедеша (еще 75% принадлежат клубу Крисиума). Таким образом, "зелено-белые" получат за вингера меньше 2 миллионов евро, что их не совсем устраивает.

На данный момент, Гедеш выступает за Атлетико Минейро на правах аренды, где забил 9 голов в 12 матчах. Бразильцем также интересуются Порту и Бенфика.

Напомним, что недавно Шахтер сделал запрос по игроку Сан-Паулу.

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