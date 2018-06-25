"Шахтер" предложил 7 млн евро за бразильского вингера

Шахтер сделал предложение Палмейрасу по вингеру Рожеру Гедешу.

"Горняки" предложили бразильцам 7 миллионов евро, но тех такая сумма не устраивает, сообщает UOL Esporte.

Палмейрасу принадлежит лишь 25% прав на Гедеша (еще 75% принадлежат клубу Крисиума). Таким образом, "зелено-белые" получат за вингера меньше 2 миллионов евро, что их не совсем устраивает.

На данный момент, Гедеш выступает за Атлетико Минейро на правах аренды, где забил 9 голов в 12 матчах. Бразильцем также интересуются Порту и Бенфика.

Напомним, что недавно Шахтер сделал запрос по игроку Сан-Паулу.