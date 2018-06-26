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Хачериди может сменить гражданство

Евгений Хачериди
07:27 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Украинский игрок ПАОКа хочет играть за сборную Греции.

Новичок ПАОКа Евгений Хачериди может получить гражданство Греции.

"Я не родился в Греции, но у меня есть греческие корни, поэтому для меня большая ответственность выступать за ПАОК.

Гражданство? Я обсуждал этот вопрос с руководством клуба, но пока ничего определенного. Но мне бы этого очень хотелось", - цитирует украинца to10.gr.

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Новости спорта, Евгений Хачериди, Новости футбола, ФК ПАОК, Футбол.
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