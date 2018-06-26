https://telegraf.com.ua/files/2018/06/hacheridi-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4168818-hacheridi-mozhet-smenit-grazhdanstvo.html
Хачериди может сменить гражданство
07:27 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Украинский игрок ПАОКа хочет играть за сборную Греции.
Новичок ПАОКа Евгений Хачериди может получить гражданство Греции.
"Я не родился в Греции, но у меня есть греческие корни, поэтому для меня большая ответственность выступать за ПАОК.
Гражданство? Я обсуждал этот вопрос с руководством клуба, но пока ничего определенного. Но мне бы этого очень хотелось", - цитирует украинца to10.gr.
Telegraf.com.ua