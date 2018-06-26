Хачериди может сменить гражданство

Новичок ПАОКа Евгений Хачериди может получить гражданство Греции.

"Я не родился в Греции, но у меня есть греческие корни, поэтому для меня большая ответственность выступать за ПАОК.

Гражданство? Я обсуждал этот вопрос с руководством клуба, но пока ничего определенного. Но мне бы этого очень хотелось", - цитирует украинца to10.gr.