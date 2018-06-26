Дания 0:0 Франция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча второго тура группы C на чемпионате мира по футболу Дания - Франция.
Дания 0:0 Франция
16' - Варан пробил после подачи с углового - мимо ворот.
15' - Жиру пробил из пределов штрафной - Шмейхель парировал удар.
12' - Команды не форсируют события на поле, мяч находится чаще всего в центр.
6' - Брайтвейт заработал угловой.
4' - Брайтвейт упал в штрафной Франции - арбитр на стал назначать пенальти.
Матч начался!
26 июня на чемпионате мира по футболу в рамках матча 3-го тура сыграют лидеры квартета С Дания и Франция. Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники", рассудит встречу рефери из Бразилии Сандро Риччи. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени. Напомним, Франция обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2018 и будет решать задачу 1-го места. Дания, в свою очередь, чтобы гарантировать себе 2-е место должна не проиграть сегодня.
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Составы команд
Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Йоргенсен, Далсгор, Стрюгер, Делейни, Эриксен, Брайтвайт, Корнелиус, Систо.
Франция: Манданда, Сидибе, Варан, Кимбембе, Эрнандес, Канте, Н'Зонзи, Дембеле, Гризманн, Лемар, Жиру.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.
Прогноз букмекеров
Сборная Франции является безоговорочным фаворитом в противостоянии с Данией. На победу французов букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,1, успех датской команды оценивается в 4,8. Ничья котируется коэффициентом 2,62.
Интересные факты
- Франция и Дания встречались между собой 15 раз.
- В очных встречах Франция побеждали 8 раз, датчане побеждали 6 раз, лишь 1 раз была зафиксирована ничья.
- Уго Льорис сыграл 100 матчей за сборную Франции.
- Эриксен забил 17 голов в последних 20-и матчах сборной Дании.