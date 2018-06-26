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Дания 0:0 Франция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Дания - Франция
16:30 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча второго тура группы C на чемпионате мира по футболу Дания - Франция.

Дания 0:0 Франция

 

16' - Варан пробил после подачи с углового - мимо ворот.

15' - Жиру пробил из пределов штрафной - Шмейхель парировал удар.

12' - Команды не форсируют события на поле, мяч находится чаще всего в центр.

6' Брайтвейт заработал угловой.

4'Брайтвейт упал в штрафной Франции - арбитр на стал назначать пенальти.

Матч начался!

26 июня на чемпионате мира по футболу в рамках матча 3-го тура сыграют лидеры квартета С Дания и Франция. Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники", рассудит встречу рефери из Бразилии Сандро Риччи. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени. Напомним, Франция обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2018 и будет решать задачу 1-го места. Дания, в свою очередь, чтобы гарантировать себе 2-е место должна не проиграть сегодня. 

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Йоргенсен, Далсгор, Стрюгер, Делейни, Эриксен, Брайтвайт, Корнелиус, Систо.

Франция: Манданда, Сидибе, Варан, Кимбембе, Эрнандес, Канте, Н'Зонзи, Дембеле, Гризманн, Лемар, Жиру.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Франции является безоговорочным фаворитом в противостоянии с Данией. На победу французов букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,1, успех датской команды оценивается в 4,8. Ничья котируется коэффициентом 2,62.

Интересные факты

 - Франция и Дания встречались между собой 15 раз.

- В очных встречах Франция побеждали 8 раз, датчане побеждали 6 раз, лишь 1 раз была зафиксирована ничья.

- Уго Льорис сыграл 100 матчей за сборную Франции.

- Эриксен забил 17 голов в последних 20-и матчах сборной Дании.

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