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Интер объявил о трансфере Наингголана
13:46 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Бельгийский полузащитник продолжит карьеру в Интере
«Интер» подтвердил переход полузащитника Раджи Наингголана из «Ромы».
Бельгиец заключил с миланским клубом контракт до 30 июня 2022 года.
Ранее стало известно, что трансфер 30-летнего хавбека обойдется «нерадзурри» в 24 миллиона евро, плюс в Рим отправятся защитник Давиде Сантон и 18-летний хавбек Николо Дзаньоло.
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