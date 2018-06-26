Тайсон может покинуть "Шахтер" ради Бразилии

Бразильский Интернасьональ хочет вернуть в свои ряды бразильского полузащитника Шахтера Тайсона.

Президент клуба Марсело Медейрос обсудит этот вопрос с гендиректором Шахтера Сергеем Палкиным. Речь идет не о полноценном трансфере, а об аренде игрока. Переговоры должны состояться в ближайшее время, сообщает Informativo Inter.

Отметим, что Тайсон является воспитанником Интернасьоналя, а за первую команду выступал с 2008 по 2010 год и провел 130 матчей, в которых забил 35 мячей.

Напомним, что Шахтер ведет переговоры по вингеру Сан-Паулу и полузащитнику Палмейрас.