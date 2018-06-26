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Комментарий лучшего игрока после матча между сборными Ирана и Португалии

Рикарду Куарежма и Криштиану Роналдо
23:50 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Чемпионы Европы-2016 выполнили программу минимум - вышли в 1/8 финала ЧМ-2018.

Лучший игрок матча между сборными Ирана и Португалии Рикарду Куарежма - о подготовке к плей-офф.

 "Думаю, мы сыграли очень хорошо, - приводит слова португальца официальный сайт ФИФА. - И достигли своей цели. Сейчас нам нужно восстановиться, чтобы продолжать успешный путь по турниру. Мы понимаем, что с Уругваем будет очень сложно. Но самое главное для нас - отдохнуть и хорошо подготовиться".

 Напомним, что Португалия финиширует позади Испании, а иранцы могут винить только себя за упущенную историческую возможность выхода в плей-офф чемпионата мира.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Португалии, Футбол, Чемпионы Европы-2016, ЧМ-2018.
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