Комментарий лучшего игрока после матча между сборными Ирана и Португалии

Лучший игрок матча между сборными Ирана и Португалии Рикарду Куарежма - о подготовке к плей-офф.

"Думаю, мы сыграли очень хорошо, - приводит слова португальца официальный сайт ФИФА. - И достигли своей цели. Сейчас нам нужно восстановиться, чтобы продолжать успешный путь по турниру. Мы понимаем, что с Уругваем будет очень сложно. Но самое главное для нас - отдохнуть и хорошо подготовиться".

Напомним, что Португалия финиширует позади Испании, а иранцы могут винить только себя за упущенную историческую возможность выхода в плей-офф чемпионата мира.