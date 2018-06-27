Ибрагимович нанес сакральный символ на ягодицы

Златан Ибрагимович все больше и больше входит в сферу американского спорта.

Не так давно шведский футболист шокировал общественность, снявшись для ESPN Body Issue, где знаменитости оголятся, демонстрируя свои уникальные тела.

Естественно, внимание многих привлекли татуировки мандалы на ягодицах игрока, по одной на каждой.

Мандала – сакральный символ, используемый в буддийских и индуистских религиозных практиках.

Удивительно это еще и тем, что сам Златан, несмотря на наличие отца-мусульманина и матери-католички, регулярно подчеркивает свою отстраненность от каких-либо религий.

Единственная религия Златана Ибрагимовича, по его словам – это футбол.