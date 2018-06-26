Шевченко поздравил Мальдини с 50-летием

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поздравил своего бывшего партнера по «Милану» Паоло Мальдини с 50-летием.

«Великий капитан и хороший друг, желаю тебе всего наилучшего в твои 50 лет... Ты всегда в моем сердце», — написал Шевченко в Instagram.

Шевченко и Мальдини защищали цвета «Милана» с 1999-го по 2006-й и с 2008-го по 2009-й годы. Мальдини завершил карьеру игрока в 2009-м году.