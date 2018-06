Марадоне стало плохо после матча Аргентина - Нигерия

Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне стало плохо после матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2018 между сборными Аргентины и Нигерии. Он не мог самостоятельно покинуть своё место на трибуне.

Буквально за несколько минут до этого Марадона показал два средних пальца, и эти жесты попали в телетрансляцию поединка. К кому обращался легендарный футболист, пока неизвестно.

Кроме того, в ходе встречи камера выхватила момент, когда Диего спал.

Maradona highlights vs Nigeria looool this guy is something else man pic.twitter.com/v2Dnuryuhs

— Nathi Mlotshwta 85K. (@nathimlotshwa) 27 июня 2018 г.