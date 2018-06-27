Сделка по продаже "Милана" сорвалась в последний момент

Как информирует Sky Sports, сделка сорвалась, когда все ее нюансы были полностью согласованы. Компания Rocco Commisso согласилась заплатить 500 миллионов евро и покрыть долг в 380 миллионов перед Elliott Management. Однако в последний момент владелец "Милана" передумал совершать такую сделку.

Rocco Commisso была готова оставить ему 15-20 процентов акций, но он в последний момент попросил долю в 25-30 процентов, что не устроило покупателей.

Теперь "Милану" нужно вернуть до 6 июля первый платеж кредитору Elliott Management в размере 32 миллиона евро, а до октября – все 380 миллионов.