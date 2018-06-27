Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 26 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 26 июня
Новости: ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
Новости: Пляжный футбол: Украина выиграла первый отборочный этап Евролиги-2018
Пляжный футбол: Украина выиграла первый отборочный этап Евролиги-2018
Новости: Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
X

Сделка по продаже "Милана" сорвалась в последний момент
15:16 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Владельцы "Милана" отказались продавать клуб американской компании.

Как информирует Sky Sports, сделка сорвалась, когда все ее нюансы были полностью согласованы. Компания Rocco Commisso согласилась заплатить 500 миллионов евро и покрыть долг в 380 миллионов перед Elliott Management. Однако в последний момент владелец "Милана" передумал совершать такую сделку.

Rocco Commisso была готова оставить ему 15-20 процентов акций, но он в последний момент попросил долю в 25-30 процентов, что не устроило покупателей.

Теперь "Милану" нужно вернуть до 6 июля первый платеж кредитору Elliott Management в размере 32 миллиона евро, а до октября – все 380 миллионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Серия А, ФК Милан.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Южная Корея – Германия: где и когда смотреть матч ЧМ-2018 Месси: Мы здорово настрадались ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня

Последние новости

Тренер сборной Исландии: Футбол – это прекрасная игра, но иногда жестокая Китайское искусство: шедевральные роботы из бумаги (Фото) Могерини: ЕС и Украина никогда не были раньше так близки, как сегодня
Сегодня читают в спорте
01 Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
02 ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
03 ЧМ-2018. Результаты матчей 26 июня
04 Вернидуб анонсировал нового форварда "Зари"
05 Марадоне стало плохо после матча Аргентина - Нигерия
Новости сегодня
15:12 Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показала сына
15:06 Смешно до слез: веселые неприятности, которые могут случится с каждым
15:02 Как танки ныряли под воду: ВСУ показали впечатляющее видео
14:54 Певица Слава Каминская поделилась забавным фото юного мужа
14:51 Ситуация на Донбассе: в штабе назвали горячие точки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: 10 млн украинцев уже определились с врачами "первички"
10 млн украинцев уже определились с врачами "первички"
Новости: Порошенко: Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Новости: Кличко в Киеве открыл обновленный парк "Победа"
Кличко в Киеве открыл обновленный парк "Победа"
Новости: Melovin озвучил мультфильм "Монстры на каникулах 3"
Melovin озвучил мультфильм "Монстры на каникулах 3"
Добавить комментарий
0