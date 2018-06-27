Мексика - Швеция: где и когда смотреть матч ЧМ-2018

Сборные Мексики и Швеции в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 встретятся в Екатеринбурге. Матч пройдет 27 июня.

Начало встречи - в 17.00.

Прямая трансляция противостояния мексиканской и шведской сборных будет доступна на телеканале "НТН". В России встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ".

Напомним, что Мексика и Швеция не потеряли надежд на выход в плей-офф. У шведов после двух матчей три очка, а у мексиканцев - шесть баллов.