Мексика - Швеция: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
Новости спорта: Сегодня в группе F решится судьба путевки в 1/8 финала ЧМ-2018.
Сборные Мексики и Швеции в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 встретятся в Екатеринбурге. Матч пройдет 27 июня.
Начало встречи - в 17.00.
Прямая трансляция противостояния мексиканской и шведской сборных будет доступна на телеканале "НТН". В России встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ".
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Напомним, что Мексика и Швеция не потеряли надежд на выход в плей-офф. У шведов после двух матчей три очка, а у мексиканцев - шесть баллов.