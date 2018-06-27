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Состоялись выборы президента ПФЛ

ПФЛ
13:25 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Сергей Макаров официально переизбран президентом ПФЛ.

Сегодня в Доме футбола проходит Конференция ПФЛ, во время которой должны быть решены все организационные вопросы относительно чемпионатов Первой и Второй лиг сезона 2018/2019, а также состоялись выборы президента ПФЛ.

На новый четырехлетний срок избран действующий президент организации Сергей Макаров. За проголосовали 35 клубов, против - 1 (Гелиос).

Напомним, что сегодня официально было объявлено, что 5 украинских клубов прекращают профессиональную деятельность.

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Новости спорта, Новости футбола, ПФЛ, Сергей Макаров.
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