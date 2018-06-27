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Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018

Йоахим Лёв
21:14 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Лёв останется наставником сборной Германии вне зависимости от результата на ЧМ.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв останется на своём посту вне зависимости от результата команды на чемпионате мира—2018 в России. Об этом сообщил глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

Немцы на групповом этапе чемпионата мира проиграли сборной Мексики (0:1) и обыграли команду Швеции (2:1) и проиграли Южной Кореи (0:2).

«Руководство союза перед чемпионатом мира решило продлить контракт с Лёвом, так как мы верим, что изменения, которые будут нужны после чемпионата мира, независимо от результатов, могут быть сделаны Лёвом лучше всех. На Кубке конфедераций он доказал, что может сделать из молодых футболистов яркую и прекрасную команду», — цитирует RP Online Гринделя.

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Новости спорта, Йоахим Лев, Сборная Германии, ЧМ-2018.
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