"Ливерпуль" купил игрока Бундеслиги за 60 млн евро

«Ливерпуль» представил новичка команды полузащитника Наби Кейта. За игрока мерсисайдцы заплатили 60 миллионов евро немецкому клубу «РБ Лейпциг».

О переходе Кейта «Ливерпуль» договорился еще летом 2017 года, однако однако по условиям сделки хавбек провёл сезон-2017/18 в немецком клубе. Сумма трансфера зависела от результатов «РБ Лейпциг» в Бундеслиге.

Гвинейский футболист выбрал себе номер «8», который оставался свободным после ухода из «Ливерпуля» Стивена Джеррарда в 2015 году.

По итогам сезона 2017/19 23-летний Кейта провел 27 матче в Бундеслиге, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.