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"Ливерпуль" купил игрока Бундеслиги за 60 млн евро

Наби Кейта
19:51 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Полузащитник Наби Кейта перебрался в Англию из «РБ Лейпциг».

«Ливерпуль» представил новичка команды полузащитника Наби Кейта. За игрока мерсисайдцы заплатили 60 миллионов евро немецкому клубу «РБ Лейпциг».

О переходе Кейта «Ливерпуль» договорился еще летом 2017 года, однако однако по условиям сделки хавбек провёл сезон-2017/18 в немецком клубе. Сумма трансфера зависела от результатов «РБ Лейпциг» в Бундеслиге.

Гвинейский футболист выбрал себе номер «8», который оставался свободным после ухода из «Ливерпуля» Стивена Джеррарда в 2015 году.

По итогам сезона 2017/19 23-летний Кейта провел 27 матче в Бундеслиге, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

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Новости спорта, АПЛ, Наби Кейта, Новости футбола, ФК Ливерпуль.
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