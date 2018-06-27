ПФЛ: какие клубы потеряли статус профессиональных

Сегодня в Доме футбола проходит Конференция ПФЛ, во время которой должны быть решены все организационные вопросы относительно чемпионатов Первой и Второй лиг сезона 2018/2019.

Во время Конференции из состава ПФЛ были выведены Арсенал-Киев и Десна, которые вышли в УПЛ, а также Полтава, Арсенал-Киевщина, Металлург Запорожье, Судостроитель и Днепр, которые прекратят профессиональную деятельность.

Включены в состав ПФЛ Феникс Буча (бывшая Сталь), Зирка, Чайка с Петропавловской Борщаговки, криворожский Горняк, ФК Калуш, МФК Кристалл (Херсон), МФК Металлург (Запорожье) и ФК Минай.