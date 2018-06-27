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ПФЛ: какие клубы потеряли статус профессиональных

ПФЛ
17:59 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Пять клубов ПФЛ потеряли профессиональный статус.

Сегодня в Доме футбола проходит Конференция ПФЛ, во время которой должны быть решены все организационные вопросы относительно чемпионатов Первой и Второй лиг сезона 2018/2019.

Во время Конференции из состава ПФЛ были выведены Арсенал-Киев и Десна, которые вышли в УПЛ, а также Полтава, Арсенал-Киевщина, Металлург Запорожье, Судостроитель и Днепр, которые прекратят профессиональную деятельность.

Включены в состав ПФЛ Феникс Буча (бывшая Сталь), Зирка, Чайка с Петропавловской Борщаговки, криворожский Горняк, ФК Калуш, МФК Кристалл (Херсон), МФК Металлург (Запорожье) и ФК Минай.

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Новости спорта, Новости футбола, Первая лига, ПФЛ.
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