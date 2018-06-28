Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко

21-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко этим летом не перейдет в «Лидс» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что игрок может отправиться в аренду в «Лидс» вместе с еще несколькими молодыми футболистами «Манчестер Сити». Возможный трансфер был связан с приходом на тренерский пост «Лидса» Марсело Бьелсы, друга наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Тем не менее, вероятность перехода оценивается как низкая. «Манчестер Сити» предпочитает отдавать своих футболистов в аренду нидерландским клубам.

В минувшем сезоне Зичненко провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах.