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Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко

Александр Зинченко
22:47 Чт, 28 Июнь 2018 Телеграф
sport.ua

Новости спорта: "Горожане" предпочитают отправлять своих игроков в аренду в нидерландские клубы

21-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко этим летом не перейдет в «Лидс» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что игрок может отправиться в аренду в «Лидс» вместе с еще несколькими молодыми футболистами «Манчестер Сити». Возможный трансфер был связан с приходом на тренерский пост «Лидса» Марсело Бьелсы, друга наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Тем не менее, вероятность перехода оценивается как низкая. «Манчестер Сити» предпочитает отдавать своих футболистов в аренду нидерландским клубам.

В минувшем сезоне Зичненко провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах.

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Новости спорта, Александр Зинченко, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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