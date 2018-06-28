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Экономика Германии понесла потери из-за матча с Кореей

ЧМ-2018
19:10 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Правительство Германии осталось недовольным ранним началом матча ЧМ-2018 против Южной Кореи.

Игра последнего тура группового этапа ЧМ-2018 Германия – Южная Корея влетит в копеечку немецкой экономике.

Согласно данным Института экономики, раннее начало матча (16:00 по Берлину) нанесло ущерб предпринимателям от 130 до 200 миллионов евро. Всего лишь около 30% сотрудников по всей стране работали после стартового свистка, пишет Deutsche Welle.

Исследователи также подчеркнули, что опыт просмотра футбольной игры с коллегами на работе может усилить командный дух в офисе, что, в свою очередь, может оказать положительное влияние на производительность в последующие дни.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Германии, Футбол, ЧМ-2018.
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