Руководство Бешикташа недовольно поведением Бойко

Руководство турецкого футбольного клуба «Бешикташ» недовольно поведением 30-летнего украинского вратаря Дениса Бойко.

Бойко, чей контракт принадлежит «Бешикташу», якобы планировал пройти медосмотр в киевском «Динамо». Но «Бешикташ» еще не решил, что делать с украинским вратарем.

Вторую половину минувшего сезона Бойко защищал цвета «Динамо» на правах аренды. Киевский клуб не прочь выкупить контракт украинца у «Бешикташа».

Ранее сообщалось, что Бойко близок к подписанию контракта с «Динамо».