Балотелли может продолжить карьеру в Италии

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли как и ранее намерен сменить клуб летом.

Как сообщает Tuttosport, агент 27-летнего форварда Мино Райола предложил президенту "Наполи" Аурелио Де Лаурентису подписать игрока, чей контракт с "орлятами" истекает в конце июня.

Ранее сообщалось о том, что Балотелли хочет подписать "Марсель". Также заинтересованность к итальянцу проявляли "Рома", "Торино" и "Боруссия" Д.

В прошлом сезоне форвард провел 38 матчей за "Ниццу", забив 26 мячей и отдав 2 голевые передачи.