Халилович близок к переходу в Милан

22-летний хорватский полузащитник этим летом может стать игроком "россонери", сообщает издание soccer.ru со ссылкой на итальянские СМИ.

По информации издания, вчера вечером игрок прилетел в Милан, а сегодня утром хавбек пройдет медицинское обследование в клинике. Халилович подпишет с итальянским клубом трехлетний контракт.

Напомним, с января Ален выступал на правах аренды за испанский Лас-Пальмас, который по итогам сезона покинул Примеру.