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Новости: Колумбия и Япония шагают в 1/8 финала ЧМ-2018
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Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
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ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля

ЧМ-2018
23:20 Чт, 28 Июнь 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Последней играла свои матчи группа G, где Бельгии и Англии предстояло определить победителя группы.

Бельгийцы выиграли 1:0 благодаря голу Аднана Янузая и стали первыми. Теперь они сыграют против второй команды группы Н – Японии, а англичане сразятся с колумбийцами. Все пары 1/8 финала выглядят так:

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Франция – Аргентина

Уругвай – Португалия

Испания – Россия

Хорватия – Дания

Бразилия – Мексика

Бельгия – Япония

Швеция – Швейцария

Колумбия – Англия.

Матчи 1/8 финала пройдут с 30 июня по 3 июля.

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Новости спорта, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
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