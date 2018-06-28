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ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
23:20 Чт, 28 Июнь 2018 Телеграф
Новости спорта: Последней играла свои матчи группа G, где Бельгии и Англии предстояло определить победителя группы.
Бельгийцы выиграли 1:0 благодаря голу Аднана Янузая и стали первыми. Теперь они сыграют против второй команды группы Н – Японии, а англичане сразятся с колумбийцами. Все пары 1/8 финала выглядят так:
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Франция – Аргентина
Уругвай – Португалия
Испания – Россия
Хорватия – Дания
Бразилия – Мексика
Бельгия – Япония
Швеция – Швейцария
Колумбия – Англия.
Матчи 1/8 финала пройдут с 30 июня по 3 июля.
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