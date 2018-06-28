ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля

Бельгийцы выиграли 1:0 благодаря голу Аднана Янузая и стали первыми. Теперь они сыграют против второй команды группы Н – Японии, а англичане сразятся с колумбийцами. Все пары 1/8 финала выглядят так:

Франция – Аргентина

Уругвай – Португалия

Испания – Россия

Хорватия – Дания

Бразилия – Мексика

Бельгия – Япония

Швеция – Швейцария

Колумбия – Англия.

Матчи 1/8 финала пройдут с 30 июня по 3 июля.