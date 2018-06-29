Лидеры Динамо заинтересовали турецкий клуб

Николай Шапаренко и Владимир Шепелев заинтересовали Трабзонспор, сообщает Твиттер скаутов турецкого клуба.

В частности, турок поразили действия молодых динамовцев в контрольном матче киевлян против "Колоса с Коваливки (2:1), скауты также отметили действия новичка киевлян Че Че.

Отметим, что в этом поединке бразилец забил свой дебютный гол за "бело-синих".