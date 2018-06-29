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Лидеры Динамо заинтересовали турецкий клуб
10:09 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Сразу двое динамовцев попали на радар скаутов турецкого Трабзонспора.
Николай Шапаренко и Владимир Шепелев заинтересовали Трабзонспор, сообщает Твиттер скаутов турецкого клуба.
В частности, турок поразили действия молодых динамовцев в контрольном матче киевлян против "Колоса с Коваливки (2:1), скауты также отметили действия новичка киевлян Че Че.
Отметим, что в этом поединке бразилец забил свой дебютный гол за "бело-синих".
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