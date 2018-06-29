У Хацкевича появился испанский ассистент

Специалисты ранее работали вместе в сборной Беларуси. Последним местом работы Докампо стал "Рубин". Он там занимал должность методиста футбольной академии. Испанец уже прибыл в расположение киевского клуба и присутствовал во время спарринга с "Колосом" (2:1).

Напомним, ранее еще один испанец Рауль Рианчо работал помощником экс-коуча киевлян Сергея Реброва.

Сегодня голкипер Денис Бойко, в минувшем сезоне выступавший за "бело-синих" на правах аренды, заключил полноценный контракт с ФК "Динамо". Вратарь подписал соглашение с клубом рассчитан на пять лет, информирует официальный сайт киевлян.